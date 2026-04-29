BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
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29.04.2026 08:43:05
EQS-AFR: BayWa AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: BayWa AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
BayWa AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: October 30, 2026
Address: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: October 30, 2026
Address: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: October 30, 2026
Address: https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications
29.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 Munich
|Germany
|Internet:
|www.baywa.com
|End of News
|EQS News Service
|
2317280 29.04.2026 CET/CEST
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