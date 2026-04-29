BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
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29.04.2026 08:43:05
EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317280 29.04.2026 CET/CEST
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