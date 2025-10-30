BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|
30.10.2025 11:40:53
EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications
30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2221238 30.10.2025 CET/CEST
