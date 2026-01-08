Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

08.01.2026 10:00:54
EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bechtle AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland
Internet:
bechtle.com
