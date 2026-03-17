Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
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17.03.2026 14:40:33
EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bechtle AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bechtle AG
|Bechtle Platz 1
|74172 Neckarsulm
|Deutschland
|Internet:
|bechtle.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292978 17.03.2026 CET/CEST
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