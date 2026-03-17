EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bechtle AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.03.2026 / 14:40 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 20.03.2026Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications

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