EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 08.05.2026Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 08.05.2026Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.11.2026Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.11.2026Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications

