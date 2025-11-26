Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|
26.11.2025 14:02:03
EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Befesa S.A.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Befesa S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.befesa.com/investors/reports-presentations/
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Befesa S.A.
|68-70, Boulevard de la Pétrusse
|2320 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.befesa.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2234316 26.11.2025 CET/CEST
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.11.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
