EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Beiersdorf Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 03, 2026
Address: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: March 03, 2026
Address: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 03, 2026
Address: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: March 03, 2026
Address: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports
