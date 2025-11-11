Berentzen-Gruppe Aktie

Berentzen-Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 520160 / ISIN: DE0005201602

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 11:00:03

EQS-AFR: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

11.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

11.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Germany
Internet: www.berentzen-gruppe.de

 
End of News EQS News Service

2227704  11.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berentzen-Gruppe AGmehr Nachrichten