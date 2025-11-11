Berentzen-Gruppe Aktie
WKN DE: 520160 / ISIN: DE0005201602
|
11.11.2025 11:00:03
EQS-AFR: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
11.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Germany
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|End of News
|EQS News Service
|
2227704 11.11.2025 CET/CEST
