Berentzen-Gruppe Aktie

Berentzen-Gruppe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 520160 / ISIN: DE0005201602

11.11.2025 11:00:03

EQS-AFR: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Internet: www.berentzen-gruppe.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227704  11.11.2025 CET/CEST

