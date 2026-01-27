BIKE24 Aktie
WKN DE: A3CQ7F / ISIN: DE000A3CQ7F4
|
27.01.2026 11:46:34
EQS-AFR: Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BIKE24 Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bike24 Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.bike24.com/websites/bike24/English/3000/publications.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bike24 Holding AG
|Breitscheidstr. 40
|01237 Dresden
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|
2266620 27.01.2026 CET/CEST
