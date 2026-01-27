EQS-AFR: Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BIKE24 Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bike24 Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.01.2026 / 11:46 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

