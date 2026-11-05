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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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05.11.2026 13:18:41

EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

05.11.2026 / 13:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports

05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Germany
Internet: https://aktie.bvb.de/
LEI Code: 529900XO0YTOOKCLQB44

 
End of News EQS News Service

2429300  05.11.2026 CET/CEST

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