BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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05.11.2026 13:18:41
EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429300 05.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
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