EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2026 / 13:18 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports

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