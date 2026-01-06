EQS-AFR: BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRAIN Biotech AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.01.2026 / 11:59 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Hiermit gibt die BRAIN Biotech AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.01.2026Ort: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.01.2026Ort: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.01.2026Ort: https://www.brain-biotech-group.com/en/investors/financial-publications-calendar/financial-reports/

