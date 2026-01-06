BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
|
06.01.2026 11:59:23
EQS-AFR: BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRAIN Biotech AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BRAIN Biotech AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026
Ort: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026
Ort: https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.01.2026
Ort: https://www.brain-biotech-group.com/en/investors/financial-publications-calendar/financial-reports/
06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BRAIN Biotech AG
|Darmstädter Straße 34-36
|64673 Zwingenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.brain-biotech.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2255368 06.01.2026 CET/CEST
