BRANICKS Group Aktie
WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4
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26.06.2026 08:39:03
EQS-AFR: Branicks Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: BRANICKS Group AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Branicks Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: July 27, 2026
Address: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Language: English
Date of disclosure: July 27, 2026
Address: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
26.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.branicks.com
|End of News
|EQS News Service
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2354442 26.06.2026 CET/CEST
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|BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
|0,93
|4,24%
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