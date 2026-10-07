BRANICKS Group Aktie
WKN DE: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4
|
07.10.2026 10:00:01
EQS-AFR: Branicks Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: BRANICKS Group AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Branicks Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: October 08, 2026
Address: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Language: English
Date of disclosure: October 08, 2026
Address: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
07.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.branicks.com
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|End of News
|EQS News Service
|
2411762 07.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
Analysen zu BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
|0,41
|3,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.