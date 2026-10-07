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07.10.2026 10:00:01

EQS-AFR: Branicks Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: BRANICKS Group AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Branicks Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

07.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Branicks Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: October 08, 2026
Address: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Language: English
Date of disclosure: October 08, 2026
Address: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/

07.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.branicks.com
LEI Code: 52990044JL2ZPWONU738

 
End of News EQS News Service

2411762  07.10.2026 CET/CEST

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