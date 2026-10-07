EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRANICKS Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



07.10.2026 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 08.10.2026Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 08.10.2026Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/

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