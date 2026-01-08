EQS-AFR: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bremer Lagerhaus-Gesellschaft -Aktiengesellschaft von 1877- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.04.2026Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.09.2026Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.04.2026Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.04.2026Ort: https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area

