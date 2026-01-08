Bremer Lagerhaus-Gesellschaft Aktie

WKN: 526160 / ISIN: DE0005261606

08.01.2026 13:25:53

EQS-AFR: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bremer Lagerhaus-Gesellschaft -Aktiengesellschaft von 1877- / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.01.2026 / 13:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area

08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
Präsident-Kennedy-Platz 1
28203 Bremen
Deutschland
Internet: www.blg-logistics.com/investor-relations

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257272  08.01.2026 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG 9,50 -2,56% Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG

