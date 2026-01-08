Bremer Lagerhaus-Gesellschaft Aktie
WKN: 526160 / ISIN: DE0005261606
08.01.2026 13:25:53
EQS-AFR: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877–: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bremer Lagerhaus-Gesellschaft -Aktiengesellschaft von 1877-
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
|Präsident-Kennedy-Platz 1
|28203 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.blg-logistics.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2257272 08.01.2026 CET/CEST
