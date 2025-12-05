Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
05.12.2025 10:24:33
EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Brenntag SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Brenntag SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Language: English
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Germany
|Internet:
|www.brenntag.com
|End of News
|EQS News Service
|
2239056 05.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|49,42
|1,00%
