Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 10:24:33

EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Brenntag SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

05.12.2025 / 10:24 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Brenntag SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Language: English
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Germany
Internet: www.brenntag.com

 
End of News EQS News Service

2239056  05.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 49,42 1,00% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen