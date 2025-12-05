Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

05.12.2025 10:24:33

EQS-AFR: Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brenntag SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Brenntag SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.12.2025 / 10:24 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.brenntag.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239056  05.12.2025 CET/CEST

02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
