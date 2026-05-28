Burgenland Aktie

Burgenland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552

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28.05.2026 08:00:04

EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Burgenland Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.buho.at/finanzberichte

28.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burgenland Holding AG
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Österreich
Internet: www.buho.at

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334274  28.05.2026 CET/CEST

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