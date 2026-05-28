Burgenland Aktie
WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552
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28.05.2026 08:00:04
EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Burgenland Holding AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.buho.at/finanzberichte
28.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Österreich
|Internet:
|www.buho.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2334274 28.05.2026 CET/CEST
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