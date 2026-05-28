EQS-AFR: Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Burgenland Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Burgenland Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.05.2026 / 08:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:

Hiermit gibt die Burgenland Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.buho.at/finanzberichte

28.05.2026 CET/CEST

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