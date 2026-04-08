Hesse Newman Capital Aktie
WKN DE: HNC205 / ISIN: DE000HNC2059
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08.04.2026 14:50:33
EQS-AFR: CAMERIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: CAMERIT AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
CAMERIT AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2025:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 16, 2026
Address: https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/
08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CAMERIT AG
|Wendenstraße 1A
|20097 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.camerit.de
|End of News
|EQS News Service
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2305196 08.04.2026 CET/CEST
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