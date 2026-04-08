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08.04.2026 14:50:33

EQS-AFR: CAMERIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: CAMERIT AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
CAMERIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

08.04.2026 / 14:50 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CAMERIT AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2025:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 16, 2026
Address: https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/

08.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CAMERIT AG
Wendenstraße 1A
20097 Hamburg
Germany
Internet: www.camerit.de

 
End of News EQS News Service

2305196  08.04.2026 CET/CEST

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