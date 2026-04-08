Hesse Newman Capital Aktie
WKN DE: HNC205 / ISIN: DE000HNC2059
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08.04.2026 14:50:33
EQS-AFR: CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CAMERIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CAMERIT AG
|Wendenstraße 1A
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.camerit.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305196 08.04.2026 CET/CEST
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