WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

10.02.2026 18:00:13

EQS-AFR: CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: CANCOM SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

10.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CANCOM SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/

10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de

 
End of News EQS News Service

2274086  10.02.2026 CET/CEST

