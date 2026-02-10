CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
10.02.2026 18:00:04
EQS-AFR: CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: CANCOM SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
CANCOM SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/
10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 Munich
|Germany
|Internet:
|http://www.cancom.de
|End of News
|EQS News Service
|
2274090 10.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu CANCOM SE
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-News: CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: CANCOM SE: Business rebound continues; CANCOM meets 2025 forecast (EQS Group)
|
11.02.26
|Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CANCOM SE
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,50
|-0,88%