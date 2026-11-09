EQS-AFR: CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: CANCOM SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



09.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 11, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 11, 2027

Address:

CANCOM SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2027:Language: GermanDate of disclosure: November 11, 2027Address: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2027/ Language: EnglishDate of disclosure: November 11, 2027Address: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2027/

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