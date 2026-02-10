CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
10.02.2026 18:00:14
EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274082 10.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-News: CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: CANCOM SE: Business rebound continues; CANCOM meets 2025 forecast (EQS Group)
|
11.02.26
|Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CANCOM SE
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,50
|-0,88%