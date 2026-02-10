EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.02.2026 / 18:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.08.2026Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.08.2026Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/

10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News