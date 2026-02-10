CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
10.02.2026 18:00:13
EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2026/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2026/
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274086 10.02.2026 CET/CEST
