EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



09.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:

Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.05.2027Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2027/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.05.2027Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2027/

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News