CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
09.11.2026 08:00:02
EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027
Ort: https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2027/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027
Ort: https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2027/
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430318 09.11.2026 CET/CEST
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