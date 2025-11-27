Carl Zeiss Meditec Aktie

27.11.2025 09:00:03

EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Carl Zeiss Meditec AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

27.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Carl Zeiss Meditec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Language: English
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Language: English
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

27.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena, Germany
Germany
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

 
End of News EQS News Service

2212772  27.11.2025 CET/CEST

