EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Carl Zeiss Meditec AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Carl Zeiss Meditec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf
Language: English
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf
Language: English
Date of disclosure: December 11, 2025
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf
