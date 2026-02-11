Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

11.02.2026 10:02:53

EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Carl Zeiss Meditec AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

11.02.2026 / 10:02 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Carl Zeiss Meditec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: February 12, 2026
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsmitteilung_3m202526.pdf

Language: English
Date of disclosure: February 12, 2026
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartely_statement_3m2526.pdf

11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena, Germany
Germany
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

 
End of News EQS News Service

2274830  11.02.2026 CET/CEST

