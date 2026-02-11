Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
11.02.2026 10:02:53
EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Carl Zeiss Meditec AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Carl Zeiss Meditec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: February 12, 2026
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsmitteilung_3m202526.pdf
Language: English
Date of disclosure: February 12, 2026
Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartely_statement_3m2526.pdf
