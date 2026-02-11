EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Carl Zeiss Meditec AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Carl Zeiss Meditec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: February 12, 2026Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsmitteilung_3m202526.pdf Language: EnglishDate of disclosure: February 12, 2026Address: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartely_statement_3m2526.pdf

