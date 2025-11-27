EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.12.2025Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.12.2025Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.12.2025Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.12.2025Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News