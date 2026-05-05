Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
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05.05.2026 09:00:03
EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsbericht_6m2526.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_half_year_report_2526.pdf
05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314650 05.05.2026 CET/CEST
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