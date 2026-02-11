EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsmitteilung_3m202526.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartely_statement_3m2526.pdf

