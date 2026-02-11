Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
11.02.2026 10:02:53
EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartalsmitteilung_3m202526.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_quartely_statement_3m2526.pdf
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274830 11.02.2026 CET/CEST
