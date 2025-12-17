EQS-AFR: CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.12.2025 / 13:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 09.04.2026Ort: https://www.cenit.com/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 09.04.2026Ort: https://www.cenit.com/reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://www.cenit.com/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://www.cenit.com/reports

