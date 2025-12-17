CENIT Aktie
WKN: 540710 / ISIN: DE0005407100
17.12.2025 13:48:33
EQS-AFR: CENIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CENIT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CENIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.cenit.com/reports
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CENIT AG
|Industriestraße 52 - 54
|70565 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.cenit.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2247366 17.12.2025 CET/CEST
