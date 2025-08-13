CHERRY Aktie

CHERRY

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

13.08.2025 13:46:03

EQS-AFR: Cherry SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: CHERRY SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Cherry SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

13.08.2025 / 13:46 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Cherry SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: September 26, 2025
Address: https://ir.cherry.de/de/home/publications/

Language: English
Date of disclosure: September 26, 2025
Address: https://ir.cherry.de/en/home/publications/

13.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 Munich
Germany

 
End of News EQS News Service

2183464  13.08.2025 CET/CEST

