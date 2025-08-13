CHERRY Aktie
WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9
|
13.08.2025 13:46:03
EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CHERRY SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://ir.cherry.de/de/home/publications/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://ir.cherry.de/en/home/publications/
13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2183464 13.08.2025 CET/CEST
