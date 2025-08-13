CHERRY Aktie

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

13.08.2025 13:46:03

EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CHERRY SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2025 / 13:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://ir.cherry.de/de/home/publications/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://ir.cherry.de/en/home/publications/

13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2183464  13.08.2025 CET/CEST

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

