CHERRY Aktie
WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9
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11.05.2026 15:34:33
EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CHERRY SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://ir.cherry.de/de/home/publications/#annual-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://ir.cherry.de/en/home/publications/#annual-reports
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2325346 11.05.2026 CET/CEST
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