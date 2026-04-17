Aktie
WKN DE: A3E5C0 / ISIN: DE000A3E5C08
|
17.04.2026 11:19:53
EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: CO.DON AG i.l.
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
CO.DON AG i.l. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2023/2024:
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: April 21, 2026
Address: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CO.DON AG i.l.
|Warthestraße 21
|14513 Teltow
|Germany
|Internet:
|https://www.codon-aktiengesellschaft.de
|End of News
|EQS News Service
|
2310528 17.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu co.don AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu co.don AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.