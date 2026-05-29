EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: CO.DON AG i.l. / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

CO.DON AG i.l.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



29.05.2026 / 18:46 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Financial report (half-year/Q2)



Language: German

Date of disclosure: June 02, 2026

Address:

CO.DON AG i.l. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2024/2025:Language: GermanDate of disclosure: June 02, 2026Address: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

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