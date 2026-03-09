Aktie

WKN DE: A3E5C0 / ISIN: DE000A3E5C08

09.03.2026 12:09:33

EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.03.2026 / 12:09 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CO.DON AG i.l.
Warthestraße 21
14513 Teltow
Deutschland
Internet: https://www.codon-aktiengesellschaft.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287992  09.03.2026 CET/CEST

