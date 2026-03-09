Aktie
EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
