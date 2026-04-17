Aktie
WKN DE: A3E5C0 / ISIN: DE000A3E5C08
|
17.04.2026 11:19:53
EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CO.DON AG i.l.
|Warthestraße 21
|14513 Teltow
|Deutschland
|Internet:
|https://www.codon-aktiengesellschaft.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2310528 17.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu co.don AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu co.don AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.