Aktie
WKN DE: A3E5C0 / ISIN: DE000A3E5C08
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29.06.2026 12:00:03
EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CO.DON AG i.l.
|Xantener Straße 18
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.codon-aktiengesellschaft.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2354930 29.06.2026 CET/CEST
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