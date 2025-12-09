Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
09.12.2025 14:00:13
EQS-AFR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Commerzbank Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://investor-relations.commerzbank.com/de/unternehmensberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://investor-relations.commerzbank.com/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://investor-relations.commerzbank.com/de/unternehmensberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://investor-relations.commerzbank.com/financial-reports
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242530 09.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,57
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX legt leicht zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentiert, verbucht auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.