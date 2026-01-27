Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
27.01.2026 14:08:04
EQS-AFR: Continental AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Continental AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Continental AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.continental.com/en/investors/reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.continental.com/en/investors/reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.continental.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.continental.com/en/investors/reports/
