Covestro Aktie
WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144
|
31.10.2025 11:21:53
EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Covestro AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2221970 31.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!