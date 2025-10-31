Covestro Aktie

31.10.2025 11:21:53

EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

31.10.2025 / 11:21 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Covestro AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/

31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet: www.covestro.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221970  31.10.2025 CET/CEST

