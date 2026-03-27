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CPI Europe Aktie

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WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

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27.03.2026 18:29:33

EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.03.2026 / 18:29 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpieuropeag-2025-12-31-1-dexbri.xbri

27.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet: http://cpi-europe.com/

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299628  27.03.2026 CET/CEST

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