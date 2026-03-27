CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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27.03.2026 18:29:33
EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpieuropeag-2025-12-31-1-dexbri.xbri
27.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2299628 27.03.2026 CET/CEST
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