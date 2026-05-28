CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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28.05.2026 18:15:53
EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/konzernzwischenmitteilung_q1_2026pdf.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1_2026.pdf
28.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2335446 28.05.2026 CET/CEST
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