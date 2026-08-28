CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

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28.08.2026 18:08:03

EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2026 / 18:08 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2026-spdf_1.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2026.pdf

28.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet: http://cpi-europe.com/
LEI Code: 5299000DUMZ99SBBX121

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390574  28.08.2026 CET/CEST

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29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,48 0,39% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

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