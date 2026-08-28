CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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28.08.2026 18:08:03
EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2026-spdf_1.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2026.pdf
28.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390574 28.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
28.08.26
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-News: CPI Europe announces unaudited results for the first half of 2026 (EQS Group)
|
28.08.26
|EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
28.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,48
|0,39%
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