CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

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28.08.2026 18:08:03

EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: CPI Europe AG / Release of Financial Reports
CPI Europe AG: Release of a Financial report

28.08.2026 / 18:08 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CPI Europe AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2026-spdf_1.pdf

Language: English
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2026.pdf

28.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Vienna
Austria
Internet: http://cpi-europe.com/
LEI Code: 5299000DUMZ99SBBX121

 
End of News EQS News Service

2390574  28.08.2026 CET/CEST

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05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,48 0,39% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

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